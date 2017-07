FC Emmen start voorbereiding met ongekend aantal spelers

VOETBAL - FC Emmen startte vanochtend met 25 spelers aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Daarbij drie spelers die de komende twee weken een contract kunnen verdienen: Mateusz Szela, Michael Chacon en Keziah Veendorp.

De drie maakten een gretige indruk. Veendorp viel op door lang in de race te blijven tijdens de shuttle run-test, de afvalrace met de welbekende piepjes. De winst in die slijtageslag ging naar nieuweling Glenn Bijl. De verdediger die overkwam van FC Groningen troefde een andere nieuweling, Omran Haydary, af. Haydary, het zeventienjarige talent die de overstap maakte van Roda JC, werd de topschutter tijdens het partijtje met drie fraaie treffers.De groep van 25 spelers op de eerste training is voor FC Emmen-begrippen misschien wel een record. In ieder geval ten opzichte van de laatste tien seizoenen, toen de Drentse club zich vaak in de loop van de voorbereiding en zelfs na de start van de competitie, zowel kwalitatief als kwantitatief, nog moest versterken."95 procent van de selectie is binnen en daar ben ik uiteraard heel erg blij mee", aldus trainer Dick Lukkien. "We zoeken nog een keeper en twee veldspelers. Een scorende speler, met diepgang en een allround-middenvelder. Voor die laatste positie is overigens Michael Chacon een serieuze optie."Wie die gedroomde scorende spelers is wilde Lukkien niet zeggen. "Nee, het is Hutten niet. Van de clubleiding begreep ik dat hij niet haalbaar is, tenminste als hij vasthoudt aan zijn eisen. Ik heb inmiddels een gesprek gevoerd met een andere speler, die ook vrij is. Ik heb er een goed gevoel over, maar het is nu echt aan hem. Hopelijk is hij er volgende week bij."Natuurlijk waren de meeste ogen vanochtend gericht op de nieuwe targetman, Bilate. Hij moet de kapstok van het elftal worden, de balvaste spits, waardoor spelers als Cas Peters en Alexander Bannink ook vaker in scoringspositie moeten komen. Lukkien vult aan: "Maar dat niet alleen. Je kan hem ook in de diepte sturen. En dat is toch redelijk uniek voor een spits. Daarom ben ik ook erg blij dat we hem erbij hebben." Bilate zelf is blij dat de kop eraf is. "Ja, ik ben wel toe aan deze nieuwe stap en ik verwacht er veel van. De kern is hier gebleven en ik hoop dat ik kan laten zien wat ik in mijn mars heb."Veldmate werkte vanochtend voor het eerst sinds de winter weer eens een groepstraining af. De 28-jarige centrale verdediger speelde sinds de zomer van 2015 slechts veertien competitieduels. Dat deed hij bij het Deense Viborg, nadat hij achtereenvolgens uitkwam voor FC Groningen, Helmond Sport, Sparta en Heracles. In Denemarken kende Veldmate veel blessureleed. Zo kampte hij onder andere met een geïrriteerde achillespees. In de winterstop liet hij, in goed overleg met de clubleiding van Viborg, zijn contract ontbinden en werkte hij met oud-Veendam, FC Groningen en ACV-speler Angelo Cijntje (tegenwoordig personal trainer) hard aan zijn herstel. "Ik ben fit, al mis ik natuurlijk vooral wedstrijdfitheid", aldus Veldmate.Met Veldmate lijkt Lukkien ook de ideale aanvoerder in huis te hebben, al wil de oefenmeester daar nog niet op vooruitlopen. "Hij heeft bewezen dat hij een leider kan zijn, dat is waar. Maar er zijn meer opties. Ook Dennis Telgenkamp zou een mogelijkheid zijn. Belangrijk is in ieder geval dat onze captain een natuurlijke manier van leidinggeven heeft en dat dat ook geaccepteerd wordt", besluit Lukkien.