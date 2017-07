Zorgt dit verdrag uit 1824 ervoor dat er geen windmolens bij Emmen komen?

EMMER-COMPASCUUM - Het bewonersplatform Zwartenbergerweg uit Emmer-Compascuum heeft het overleg met de gemeente Emmen over de plaatsing van acht windmolens voorlopig stilgelegd.

Dit meldt woordvoerder Klaas Bosman van het platform. De voor deze week geplande overlegbijeenkomsten zijn geschrapt.Volgens Bosman is er teveel onduidelijkheid over het schrappen van het verdrag van Meppen uit 1824. Dit verdrag tussen Nederland en het toenmalige koninkrijk Hannover verbiedt bebouwing in een straal van 374 meter vanaf de grens. Het verdrag moest smokkel in het grensgebied tegengaan. De overeenkomst kan alleen door de parlementen van Nederland en Duitsland geschrapt worden.Het verdrag staat niet alleen de bouw van windmolens in de weg. Ook een geplande opslagcentrale voor windenergie door Emmen en Duitse buurgemeente Haren kan hierdoor niet gebouwd worden.Volgens de gemeente Emmen is opzegging van het verdrag van Meppen geen probleem. Bosman ziet dit anders. Het bewonersplatform Zwartenbergweg wil pas weer met de gemeente in overleg als er meer duidelijkheid is over de situatie rond dit bijna tweehonderd jaar oude verdrag.