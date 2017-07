Auto brandt volledig uit midden op de weg bij Norg

De auto was niet meer te redden (foto: Van Oost Media)

NORG - In Norg is een auto volledig uitgebrand midden op de Oostervoortseweg. De bestuurder van de auto rook een brandlucht, en zette daarom haar auto aan de kant.

Ze wilde het even controleren, maar voordat ze het doorhad, stond de auto al in brand. Alle inzittenden hebben de auto veilig kunnen verlaten. Van de auto is niet veel meer over.