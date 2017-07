Havendagen Coevorden: 'De TT is groter, maar wij komen in de buurt'

Seine Seinen is er al sinds de eerste editie bij (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe) Een van de historische sleepboten die in Coevorden ligt dit weekend (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

COEVORDEN - De haven van Coevorden stroomt langzamerhand vol met boten. De tweejaarlijkse Havendagen staan op het punt van beginnen.

De 80-jarige Seine Seinen uit het Friese Langweer is als schipper vanaf het eerste uur van de Havendagen betrokken. Samen met zijn hond en zijn vrouw vaart hij op zijn Amsterdamse sleepboot uit 1937 naar de Drentse vestingstad.



'Ben op deze boot opgegroeid'

"Deze boot hebben mijn ouders nieuw laten bouwen en veertig jaar op gevaren. Ik ben er op opgegroeid. Daarna hebben wij hem gekocht voor de plezier- en recreatievaart", vertelt een trotse Seinen vanuit zijn stuurhut.



"We kijken er elke twee jaar weer naar uit", vertelt hij. "Het is altijd gezellig met die lui in Coevorden." De allereerste editie van de Havendagen heeft Seinen geopend. "Daarna hebben we de vereniging van sleepboten opgericht en varen we samen."



Zeventig boten

Samen met vier andere sleepboten voer Seinen gistermiddag naar de Drentse vestingstad toe. De organisatie verwacht dat er dit jaar zo'n zeventig boten naar Coevorden afreizen. "Daar zitten ongeveer 45 historische boten bij", zegt Gerard van Hensbergen van de evenementencommissie. "Het is wel een jaarlijks hoogtepunt van de stad. De TT in Assen is wel groter, maar wat wij doen komt wel in de buurt. En we groeien nog elk jaar."



Vandaag en morgen varen de laatste boten Coevorden binnen. "Wij zijn daar heel druk mee", vertelt Jan Wolter Mager van de Havenvereniging. "Iedere boot heeft een vaste ligplaats."



Optreden van Ancora op een praam

Naast de boten die bekeken kunnen worden, is er ook een markt in de stad. Zaterdagavond staat in het teken van een rondvaart door het donker met verlichte boten. Daarnaast treedt ook de band Ancora op. "Dat is voor mij wel een hoogtepunt. Ze treden op een praam op. Dat is vast een prachtig gezicht", lacht Van Hensbergen.

Door: Janet Oortwijn