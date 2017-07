Westerveld trekt minder geld uit voor de bestrijding van de eikenprocessierups

De eikenprocessierups (foto: Robin Utrecht/ANP)

DIEVER - De gemeente Westerveld trekt minder geld uit voor de bestrijding van de eikenprocessierups.

Volgens wethouder Homme Geertsma kost de bestrijding handenvol geld en helpen doet het niet echt, want het aantal aantastingen is gestegen met 500 procent. "We hebben ze vorig jaar weggezogen en preventief bestreden met een biologisch middel, maar het zijn er dit jaar weer meer geworden."



Bovendien is het de vraag of het wel echt een groot probleem is. "Er waren vorig jaar twee klachten. Een vrouw moest met klachten naar de huisarts en een hond naar de dierenarts", zegt Geertsma. "Je moet je dus afvragen of de hoeveelheid middelen die je inzet voor de bestrijding wel opweegt tegen de klachten."



Westerveld gaat de eikenprocessierups gericht bestrijden. "We gaan alleen over tot actieve bestrijding op plekken waar veel mensen samenkomen, bij evenementen, op de brinken, op drukkere fietsroutes. Verder zetten we het grootste deel van het geld in om de biodiversiteit te vergroten, zodat de natuurlijke vijanden van de rups een kans krijgen. Dan moet je denken aan wespen, roofmijten en plekken waar koolmeesjes zich thuisvoelen", aldus Geertsma.