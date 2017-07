Gedeputeerden maken tour langs zeven Drentse binnensteden

Centrum van Beilen (foto: Google streetview)

ASSEN - Gedeputeerden Henk Brink, Tjisse Stelpstra, Cees Bijl en Henk Jumelet bespraken gisteren in zeven gemeenten de plannen die er worden gemaakt voor de binnensteden.

De provincie stelt 13 miljoen euro beschikbaar om de binnensteden en dorpskernen aan te passen en toekomstbestendig te maken. Met een rondje langs de velden wilden de gedeputeerden zelf zien hoe het met de plannen staat.



"Op al die plekken waar we geweest zijn, is men enthousiast aan de slag om te kijken: hoe krijgen we ons dorp stad weer compact en levendig met minder leegstand?", vertelt gedeputeerde Henk Brink. "En niet alleen de politiek, maar ook de vastgoedmensen en de ondernemers."



"En dan is het goed om te zien hoe die plannen gemaakt worden en in welk stadium ze zijn. Het is goed dat steden bij zichzelf blijven. Meppel is een andere stad dan Hoogeveen. Je moet je eigen sterke punten eruit pakken, en daar is men druk mee bezig en dat is goed om te zien", aldus Brink. " Ze zijn er allemaal mee aan de slag en ze zijn blij dat de provincie het geld beschikbaar stelt."



"Die 13 miljoen euro is misschien een druppel op de gloeiende plaat, maar het is wel een druppel die andere druppels in beweging brengt."