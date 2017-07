Opluchting én teleurstelling over doorgaan Pauperparadijs

VEENHUIZEN - Opluchting bij producent Wolter Lommerde van het Pauperparadijs in Veenhuizen, nu de rechter heeft besloten dat alle voorstellingen mogen doorgaan.

Drie omwonenden waren naar de rechter gestapt, omdat ze overlast zeggen te hebben van de voorstellingen."We zijn heel erg opgelucht. We hebben natuurlijk al maanden geleden een vergunning gekregen. Op basis van die vergunning maak je plannen en ga je aan de slag. Ik heb er wel begrip voor dat je een vergunning kunt aanvechten, maar het zou voor ons rampzalig zijn als hij werd ingetrokken", vertelt Lommerde. Alleen al als er vijf of zes voorstellingen zouden worden geschrapt, was de organisatie door haar financiële middelen heen geweest.Iemand die niet zo blij is met de uitspraak van de rechter is Ramon Brouwer. Hij is de advocaat van een van de omwonenden die bezwaar aantekenden tegen de voorstellingen."Uiteraard ben ik teleurgesteld", reageert Brouwer. Zijn cliënten wilden erg graag dat er minder voorstellingen zouden komen. "Als het een of twee weken had geduurd, dan had het niet zoveel uitgemaakt. Maar we hebben het nu over praktisch negen weken achter elkaar en bijna in de achtertuin. Het is geen principiële kwestie, maar de cliënten willen geen overlast hebben."Producent Wolter Lommerde had juist wél het idee dat het om een principekwestie gaat bij de omwonenden. Tijdens een evaluatie van de vorige reeks voorstellingen nodigde de organisatie het hele dorp uit."De gezinnen die bezwaar hebben gemaakt, zijn niet naar de evaluatie gekomen. We kregen een beetje het idee dat het een principiële strijd werd. Zo van: we kunnen wel om tafel gaan, maar we gaan toch naar de rechtbank. En dat was voor ons een vervelende verrassing. We weten wel dat we voldoen aan alle eisen, maar een rechter maakt toch altijd een eigen oordeel."Ondertussen gaat advocaat Ramon Brouwer met zijn cliënten in gesprek over de vervolgstappen. Omwonenden zouden er bijvoorbeeld nog voor kunnen kiezen om naar de Raad van State te stappen. "We zijn nog in beraad daarover, dat moeten we nog met elkaar afstemmen", aldus Brouwer.Een uitspraak van de Raad van State laat vaak maanden op zich wachten, de huidige reeks voorstellingen van het Pauperparadijs lijkt daarmee niet meer tegen te houden. Maar advocaat Brouwer denkt ook aan de toekomst."De uitspraak die er nu ligt, biedt ruimte voor het Gevangenismuseum om nog veel meer andere voorstellingen te geven. Ook als het Pauperparadijs is afgelopen."De mensen van het Pauperparadijs zelf zijn al weer voorzichtig bezig met volgend jaar."Wij denken al een beetje na over een derde editie, want het gaat heel erg goed. We zijn dit jaar bijna uitverkocht. Maar ik moet zeggen dat het best ingewikkeld is om Veenhuizen weer in de opties mee te nemen. We willen niet weer in dezelfde situatie terecht komen", zegt producent Wolter Lommerde.