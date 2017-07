Lange wachttijd Scheper Ziekenhuis komt door tekort aan oogartsen

EMMEN - Bestuursvoorzitter Carla van der Wiel van Treant is niet blij met de eerste plaats die het Scheper Ziekenhuis inneemt op de lijst van ziekenhuizen waar je het langst moet wachten op specialistische zorg.

"Als je zorg nodig hebt, wil je zo snel mogelijk geholpen worden en als je dan op de eerste plaats staat, kun je daar niet tevreden over zijn."Volgens Van der Wiel zijn er twee oorzaken voor de lange wachttijd: "We hebben een tekort aan medisch specialisten en we hebben te maken met een toenemende zorgvraag, omdat de bevolking steeds ouder wordt."Het Scheper Ziekenhuis heeft met name een tekort aan oogartsen. "Als we daar genoeg van zouden hebben, zouden we niet eens in de top tien terecht zijn gekomen", vertelt Van der Wiel.De wachttijd in het Scheper Ziekenhuis om geholpen te worden door een oogarts is 52 weken. "Dat vinden we veel te lang. We zijn op zoek naar oogartsen, maar die zijn nauwelijks te vinden", aldus Van der Wiel. "Er is een landelijk tekort en we merken dat het lastig is om oogartsen naar onze regio te krijgen. We vissen allemaal in dezelfde vijver en er studeren ook niet meer oogartsen af."