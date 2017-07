Drenten in de Tour: 'Het is een afwisseling van intense saaiheid en heel veel actie'

ASSEN - Afgelopen zaterdag is de Tour de France weer begonnen. Drie weken lang rijden wielrenners honderden kilometers om uiteindelijk te finishen in Parijs. Net als voorgaande jaren volgt RTV Drenthe een aantal Drenten in de Tour.

José Been uit Dalen is commentator voor Eurosport en doet op televisie live verslag van de Tour de France."Dit is mijn derde tour. Ik verzorg het commentaar voor het eerst dit jaar vanuit Hilversum, want we zijn verhuisd. En daar zit ik dan in een commentaarhokje", vertelt Been."We hebben een scherm voor onze neus, dat noemen ze de international feed. Het beeld is ongeveer vier keer kleiner dan dat de meeste mensen thuis hebben. Dan heb ik nog een scherm waarop vijf seconden vertraging zit, dat is het beeld dat mensen thuis zien."Bij het becommentariëren van de Tour komt heel wat voorbereiding kijken. "Ik heb heel veel aan voorbereiding gedaan. Vandaag is er bijvoorbeeld een etappe van dik vijf uur. Dat moet je gewoon wel goed voorbereiden. Want anders krijg je het niet volgepraat."Het commentaar voor Europsport doet Been gewoon in het Nederlands. Maar soms verslaat ze wedstrijden ook weleens in het Engels.De tour is tot nu toe een 'afwisseling van intense saaiheid en heel veel actie', vindt de commentator uit Dalen."De eerste week heb je van die hele lange sprintetappes. Die zijn over het algemeen niet heel interessant. Maar we hebben al wel valpartijen gehad en het incident tussen Sagan en Cavendish. Van de vijf uitvallers, zijn er vier grote namen."Maar tijdens die lange sprintetappes valt Been niet stil, als ze het commentaar moet verzorgen. Ze heeft namelijk een goede oplossing."Gelukkig hebben we het 'Kastelenboek'. Dat is een boek met 430 pagina's, met alle informatie over de toeristische attracties. Want de toer is niet alleen wielrennen. Meer dan de helft van de mensen kijkt vanwege de mooie plaatjes en het vakantiegevoel. Dus dat moet je ook meenemen."