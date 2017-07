Stelling: Liever op een wachtlijst dan naar een ander ziekenhuis

EMMEN - Tekorten onder medisch personeel leiden tot lange wachtlijsten in ziekenhuizen. Vooral bij specialistische zorg lopen de wachttijden hard op.

In het Scheper Ziekenhuis in Emmen is bijvoorbeeld een groot tekort aan oogartsen . De wachttijd voor een oogarts is opgelopen tot een jaar. Het ziekenhuis in Emmen staat zelfs op de eerste plaats als het gaat om Nederlandse ziekenhuizen waar je het langst moet wachten op specialistische zorg.Niet alleen het tekort aan personeel speelt parten. Ook de zorgvraag neemt toe , omdat de bevolking steeds ouder wordt.Wat vindt u belangrijker: zo snel mogelijk geholpen worden? Of een behandeling in uw vertrouwde ziekenhuis in de buurt, óók als u dan langer moet wachten?