Bestelauto rijdt door na aanrijding met voetganger in Klazienaveen

KLAZIENAVEEN - In Klazienaveen is gisteren aan het einde van de ochtend een voetganger aangereden door een auto.

De bestuurder is na de aanrijding op de Fanfaronweg doorgereden. De politie is nog naar de bestuurder op zoek. Of de automobilist expres doorreed is de vraag. "Mogelijk heeft de bestuurder niets gemerkt", meldt de politie. De automobilist reed in een zwarte bestelauto.Of de voetganger gewond is geraakt bij de aanrijding, is onbekend.