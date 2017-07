Mammacentrum in Hoogeveen levert Treant een roze lintje op

HOOGEVEEN - Treant Zorggroep heeft een roze lintje gekregen voor de borstkankerzorg in het Mammacentrum in Hoogeveen.

De Borstkankervereniging reikt de lintjes elk jaar uit aan zorginstellingen die goede zorg verlenen aan mensen met borstkanker."We zijn ontzettend blij met deze erkenning voor de goede borstkankerzorg die we leveren", zegt bestuursvoorzitter Carla van de Wiel van Treant. "Met het Mammacentrum in Hoogeveen bundelen we alle kennis en expertise op dit gebied. Het roze lintje van Borstkankervereniging Nederland is een bevestiging van het feit dat we iedere patiënt een behandeling op maat bieden."Het Mammacentrum in Hoogeveen opende in mei 2016 de deuren . Chirurg Léonie Smit: "In het Mammacentrum bieden we onze patiënten de nieuwste technieken en beste specialisten rondom borstkankerzorg. Door alles op één afdeling te plaatsen kunnen we alle benodigde onderzoeken op dezelfde dag doen. Nog diezelfde middag krijgen zij de uitslag."