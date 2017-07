Eis: werkstraf en rijontzegging voor drankrijder die vrouw aanreed

De rechter komt op 20 juli met een uitspraak (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Tegen een man van 29 uit Smilde eist het Openbaar Ministerie een werkstraf van 120 uur en een rijontzegging van negen maanden.

De man veroorzaakte in augustus een ernstig ongeluk op de Polakkenbrug in zijn woonplaats. Hij reed vanaf de brug de Hoofdweg op en verleende daarbij geen voorrang aan een automobiliste. Hij botste op haar auto. De vrouw liep kneuzingen op aan haar ribben en nieren. Uit onderzoek blijkt dat de man drie keer meer had gedronken dan is toegestaan.



Volgens het slachtoffer reed de man ook met een veel te hoge snelheid. Zelf ontkent de verdachte dat.



De automobiliste zat na het ongeluk maandenlang in de ziektewet. Tijdens de rechtszaak noemde de officier van justitie de verdachte ‘een gruwelijk gevaar op de weg die dag’. Op 20 juli doet de rechter uitspraak.