Lijsttrekkers D66 Zuidoost-Drenthe bekend

De lijsttrekkers v.l.n.r. Albert Smit, Carmen Hoogeveen en Lars Hoedemaker (foto: D66)

COEVORDEN - D66'ers Lars Hoedemaker (Coevorden), Albert Trip (Borger-Odoorn) en Carmen Hoogeveen (Emmen) zijn door leden gekozen tot lijsttrekkers van D66 voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar.

Hoedemaker wordt lijsttrekker in de gemeente Coevorden. Hij is op dit moment bestuurslid van D66 Drenthe. “Wij willen inzetten op het verbeteren van het armoedebeleid in de gemeente. Veel mensen in onze gemeente kunnen nu niet participeren omdat ze in beslag genomen worden door geldzorgen. Dat mogen we niet accepteren", aldus Hoedemaker.



Borger-Odoorn

De leden van D66 hebben wethouder Albert Trip verkozen tot lijsttrekker van D66 in de gemeente Borger-Odoorn. “Ik wil inzetten op meer actieve participatie van inwoners. Daarnaast is onderwijs, vooral voorschoolse opvang, een belangrijk punt. Ik zou het ook aandurven om een pilot met een basisinkomen in Borger-Odoorn te houden."



Emmen

In Emmen hebben leden van D66 gekozen voor Carmen Hoogeveen als lijsttrekker. Volgens de partij heeft ze duidelijke ideeën over de rol van de gemeente in de samenleving: “De politiek moet reageren op zorgen van burgers en daar is veel terrein te winnen. D66 moet daar hoog op inzetten in de volgende periode", zegt Hoogeveen.