‘We gaan in Emmen geen weilanden meer omploegen en volbouwen’

Minder nieuwbouw in Emmen (foto: ANP/Remko de Waal)

EMMEN - Krimp, meer eenpersoonshuishoudens, vergrijzing, het zijn ontwikkelingen die ook aan de gemeente Emmen niet voorbij gaan. En daar wil de gemeente met een nieuwe woonvisie op inspelen. Het betekent minder nieuwbouw, maar wel meer kwaliteit.

Wethouder Jisse Otter presenteerde de woonvisie vanmorgen. Snoeien doet bloeien, zo is de titel van het stuk, dat na de zomer door de gemeenteraad wordt behandeld. “Wat ons betreft is het afgelopen met het omploegen van weilanden om daar nieuwbouwprojecten te realiseren”, aldus Otter.



Kleinschaliger

Daarmee zegt Otter niet dat er geen nieuwe woningen meer gebouwd kunnen worden. Maar het zal wel kleinschaliger worden. “Emmen heeft nu 47.500 woningen. We denken dat er de komende tien jaar nog zo’n duizend huizen bij moeten komen, maar daarna houdt dat op. Die extra huizen zijn nodig omdat er steeds minder gezinnen zijn.”



Kwaliteitsslag

De wethouder zegt ook dat er een kwaliteitsslag moet komen. “Veel wijken zijn in de jaren ’60 en ’70 in snel tempo gebouwd en zijn nu verouderd. En het is veel van hetzelfde. Daar ligt een grote uitdaging. Ook omdat veel van die huurwoningen inmiddels particulier eigendom zijn. We zullen met die bewoners in gesprek moeten en met creatieve oplossingen moeten komen.”

Door: Steven Stegen