Geen huizen in voormalige school Vijverkroost in Emmen

EMMEN - Er komen definitief geen woningen in de voormalige basisschool Vijverkroost in de Emmer wijk Angelslo.

De gemeente had het plan om het pand te verbouwen en huizen te realiseren voor onder meer statushouders . Volgens de gemeente zijn er genoeg huizen beschikbaar in Emmen en is het dus niet nodig om het schoolgebouw te verbouwen.Eerder werd het plan al in de ijskast gezet , nu gaat er dus definitief een streep door. Volgens wethouder Jisse Otter zijn er nu twee opties: opknappen en een andere bestemming voor het pand zoeken, of sloop. De wethouder acht die laatste optie het meest waarschijnlijk.