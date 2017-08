Onbekende kampioenen: 'Sommige jongens vinden twirl een meisjessport'

EMMEN - Janero Luchies uit Emmen traint drie dagen per week majorette en twirl, maar het liefst is hij de hele dag bezig met de sport. Hij werd derde op het NK en mag daardoor meedoen aan het WK.

''Uiteindelijk wil ik de Japanners kunnen verslaan, want dat zijn de besten in deze sport", aldus Janero. De liefde voor de sport heeft hij niet van een vreemde. Zijn moeder werd eerder al Nederlands Kampioen. Nu is moeder Sheila Janero's trainer. ''Ze let wat extra op mij en is daardoor ook wat strenger, maar het valt mee hoor, vertelt Janero lachend.Dat er weinig jongens aan twirl doen vindt de onbekende kampioen wel jammer. ''Sommige jongens vinden het een meisjessport, maar dat boeit me niet. Meisjes kunnen toch ook gewoon voetballen?''Naast zijn sportcarrière wil Janero graag een baan in de filmindustrie. Ook lijkt het hem leuk om uiteindelijk twirl-les aan kinderen te gaan geven.