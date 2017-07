Leerlingen mogelijk naar school in oude dierentuin

De ingang van de voormalige dierentuin in Emmen (foto: Jörn Reuvers/RTV Drenthe)

EMMEN - Leerlingen van de school Terra krijgen binnenkort misschien wel les in het oude dierenpark in Emmen. De gemeente wil samen met de school onderzoeken of er een vestiging op het parkterrein kan komen.





Beheer en onderhoud

"Terra kan bijvoorbeeld de regie nemen in het beheer en onderhoud van het park. Andere partijen kunnen weer een deel van de onderwijsruimten gebruiken. We verwachten dat Terra het park sfeer, kleur en reuring geeft met activiteiten", zegt wethouder Jisse Otter. De komende tijd worden de plannen verder uitgewerkt.



Mensenpark

In het oude dierenpark wordt een 'creatief mensenpark' gerealiseerd. Inmiddels zijn er al meerdere ondernemers gevestigd.



