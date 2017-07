Toezichthouder/lifeguard M/V

Voor een openluchtbad in Weiteveen/Nieuw-Schoonebeek zoeken we een toezichthouder/lifeguard. Je gaat toezicht houden in en rond het zwembad, voert watercontroles uit, maakt de kleedruimten en toiletten schoon en houdt de bodem van het bad schoon. Eventueel ook licht technische werkzaamheden.



Het betreft een oproepcontract voor 10 - 40 uur per week.

Toelichting dienstverband: Oproepcontract voor 10-40 u/w, kan ook in deeltijd. Werkdagen/-tijden ma/di/do 13.30-20.00 uur, wo/vrij 11.30-20.00 uur, za/zo 12.00-18.00 uur. Ingangsdatum zsm. Contract t/m 3 september



De werklocatie is Weiteveen/Nieuw-Schoonebeek.

Eisen: Diploma KNBRD A reddend zwemmen of diploma Lifeguard. Geldig EHBO-diploma of BHV.



Geïnteresseerd? Stuur een mail met cv en kort motivatie naar WerkgeversServicepunt-Drenthe@uwv.nl



