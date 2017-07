Meer dan vijfduizend mensen beloven van hun telefoon af te blijven in het verkeer

ASSEN - Meer dan vijfduizend mensen hebben op de Facebookpagina van Rijkswegen Noord beloofd hun telefoon niet te gebruiken in het verkeer.

Het moet volgens Rijkswaterstaat afgelopen zijn met niet-handsfree bellen in de auto in de noordelijke provincies. Daarom begon het Openbaar Ministerie begin juni samen met Rijkswaterstaat een Facebookactie om mensen hierop te wijzen.Meer dan vijfduizend mensen legden op de Facebookpagina de belofte af. De meeste mensen die de belofte deden, komen uit Friesland. Daarmee is die provincie winnaar van de actie geworden. Groningen eindigt op de tweede plaats en Drenthe op de derde en laatste plaats. Het bericht is 1.200 keer gedeeld en er zijn vijfduizend likes op het bericht gekomen.Het bericht is bij een half miljoen mensen uit de drie noordelijke provincies online onder de aandacht gebracht.