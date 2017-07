Maas bouwt in Assen tweede kantoorpand om tot wooncomplex voor starters

ASSEN - Er komen veertig woonstudio's in een kantoorpand aan de Kloekhorststraat, vlakbij het centrum. Ze zijn bedoeld voor startende huurders van 18 tot 23 jaar.

Vastgoedondernemer David Maas is de initiatiefnemer. En hij heeft duidelijk de smaak te pakken van het omturnen van kantoorpanden tot wooncomplexen. Maas bouwt ook al de negen verdiepingen tellende Abel Tasmantoren om tot woontoren met negentig huurappartementen. Daar zitten nu de eerste dertig huurders in, en de volgende twintig zijn bijna klaar voor oplevering.Maas verwacht na de zomer te beginnen met de verbouwing van de Kloekhorststraat als tweede woonproject voor starters. Hij heeft inmiddels de vergunning binnen van de gemeente. En de eerste kozijnen zijn al aangepast. In totaal steekt Maas 800.000 euro in de verbouwing.Volgens hem is er veel vraag naar woonstudio's voor jonge huurders. "Er hebben zich zeshonderd belangstellenden gemeld, toen bekend werd dat we negentig appartementen in de Abel Tasmantoren gingen realiseren. Dus markt genoeg. En er zaten ook veel jongeren tussen die graag op zichzelf willen gaan wonen, maar voor wie de huurprijs in de Abel Tasman net iets te hoog is. En ze krijgen geen huurtoeslag", vertelt Maas.De huur voor de studio's aan de Kloekhorststraat komt te liggen tussen de 300 en 400 euro. Ze worden dan ook iets kleiner dan in de Abel Tasmantoren. "De meesten hebben een gecombineerde woonslaapkamer, met verder een keuken, douche en toilet. De oppervlakte ligt tussen de 35 en 50 vierkante meter. Zie het maar als containerwoningen", aldus Maas.Zodra de laatste appartementen in de Abel Tasmanflat af zijn, gaan de bouwers van Maas het kantoorpand aan de Kloekhorststraat verder onderhanden nemen. Op zowel de eerste als tweede etage komen twintig studio's. Op de begane grond komen aparte boxen voor het stallen van fietsen en als opslagruimte voor de huurders.In de loop van volgend jaar moet het pand klaar zijn.