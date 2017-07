Meer boeren telen uien in Noord-Nederland

ASSEN - Steeds meer boeren in Noord-Nederland gaan uien verbouwen. Ruim 150 landbouwers hebben zich inmiddels aangesloten bij het Uienkenniscentrum, dat is opgericht door landbouwkenniscentrum Delphy en de proefboerderijen Ebelsheerd en Kollumerwaard.

De ui wordt van oudsher veelal in Zeeland en in Flevoland verbouwd, maar de laatste jaren doen ook noordelijke boeren een poging, meldt RTV Noord "Het areaal in het Noorden wordt steeds groter en de telers moeten leren omgaan met de specifieke regionale omstandigheden", zegt Jaap van 't Westeinde van proefboerderij Ebelsheerd in Nieuw Beerta. Het nieuwe kenniscentrum doet onderzoek naar die omstandigheden.Op dit moment levert de ui een boer trouwens niets op. "Je mag blij zijn dat ze uien komen ophalen", zegt Minne Batenburg van Delphy. Maar dat kan een jaar later zomaar anders zijn, want de ui is een speculatief gewas waarvan de prijs sterk verschilt per seizoen.