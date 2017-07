Omgekomen militairen Henry Hoving en Kevin Roggeveld herdacht

ASSEN - De medailles die de omgekomen militairen Henry Hoving en Kevin Roggeveld postuum kregen als Groninger van het Jaar, hebben een plekje gekregen in een herdenkingsvitrine op de Johan Willem Frisokazerne in Assen.

Het is vandaag precies een jaar geleden dat de twee militairen om het leven kwamen. Dat gebeurde in Mali tijdens een oefening met mortieren. De twee militairen maakten deel uit van het 13 Infanterie Bataljon van de Luchtmobiele Brigade in Assen.Het overlijden van de twee militairen werd vandaag ook door de Nederlandse soldaten in Mali herdacht, meldt RTV Noord . De families van Hoving en Roggeveld volgden de plechtigheid in Assen, via een livestream met het Afrikaanse land. Ook bezochten ze de graven van de twee soldaten.De namen van Hoving en Roggeveld zijn in april bijgeschreven op een gedenkplaat van het monument Jan de Stoter op de Johan Willem Frisokazerne. Het monument staat voor de vele anonieme Stoottroepers die zich in de Tweede Wereldoorlog met beperkte middelen hebben ingezet voor onze vrijheid.Later vandaag worden de twee in besloten kring herdacht op de kazerne in Assen.