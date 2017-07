Bijna twee miljoen Nederlanders vierden vakantie in Drenthe

ASSEN - Drenthe heeft vorig jaar 200.000 meer vakantiegangers uit eigen land ontvangen dan het jaar ervoor.

Ruim 1,7 miljoen Nederlanders kozen vorig jaar voor een vakantie in Drenthe. Dit is een stijging ten opzichte van 2015, toen gingen in totaal 1,5 miljoen Nederlanders op vakantie in Drenthe. Dit blijkt uit het rapport Vrijetijdseconomie Drenthe Feiten en cijfers 2017 van de Provincie Drenthe.In de vrijetijdssector in Drenthe werd aan vakanties en dagjes uit in totaal circa 1,2 miljard uitgegeven. Nederlanders gaven tijdens toeristische vakanties in totaal 273 miljoen euro uit in Drenthe. Buitenlanders, zowel zakelijk als toeristisch, gaven 111 miljoen euro uit. Het grootste deel (71 procent) van de bestedingen van buitenlandse verblijfsgasten komt voor rekening van Duitsers en Belgen.Nederlanders besteedden vorig jaar 30,50 euro per persoon per dag in onze provincie. Gemiddeld werd tijdens een vakantie per persoon 182 euro uitgegeven. Het grootste deelaan verblijf (58 procent) en horeca (16 procent).Drenthe staat op de vierde plaats van bestedingen aan toeristische vakanties van Nederlanders met 273 miljoen euro. Gelderland is koploper (411 miljoen euro), gevolgd door Limburg (385 miljoen euro) en Noord-Holland (332 miljoen euro).