Sterkere gewassen, minder bestrijdingsmiddelen in 2030

De hele tuin- en akkerbouw sector staat achter het plan (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen zo ver mogelijk uitbannen. Dat is de ambitie die boerenorganisatie LTO heeft geformuleerd in een nieuw toekomstplan.

Het plan 'Plantgezondheid 2030: Gezonde teelt, gezonde toekomst', moet ervoor zorgen dat ​in 2030 pesticiden vrijwel niet meer gebruikt worden. "We hebben de lat best hoog gelegd voor onszelf", vindt Joris Baecke van LTO Nederland.



"We gaan de teelt anders inrichten, waardoor we minder bestrijdingsmiddelen nodig hebben. Bijvoorbeeld door sterkere rassen te gebruiken, of door natuurlijke bestrijders in te zetten", zegt Baecke.



Het plan is ook met enthousiasme ontvangen bij milieuorganisaties, maar de sector doet het volgens Baecke uit eigen beweging. "Alle land en tuinbouw heeft zich hierachter geschaard. Van de fruitteelt, de akkerbouw, de bollen tot de paddenstoelen en ook de biologische land- en tuinbouw, iedereen doet hieraan mee."