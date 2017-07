Broeihopen in Noordenveld als brug voor de ringslang naar Groningen

Aanleg van een broeihoop in het Mensingebos (foto: Petra Wijnsema/RTV Drenthe)

LIEVEREN - Landschapsbeheer Drenthe heeft vandaag negen broeihopen aangelegd in de buurt van Langelo met een groep vrijwilligers. Doel is de populatie ringslangen in het Noorden te vergroten.

Broeihopen zijn bulten met takken, maaisel van gras en heide waar ringslangen in het voorjaar eieren leggen.



Groter gebied

Het gaat al goed met de ringslang in Drenthe, maar met de aanleg van de broeihopen wil Landschapsbeheer Drenthe de soort net dat zetje in de rug geven dat nodig is om de populatie verder te vergroten. Bovendien wil Landschapsbeheer het gebied waar de ringslag voorkomt, vergroten naar de Groningse Onlanden.



Meetbaar effect

Eerder werden al broeihopen aangelegd in Veenhuizen. "En met succes, want we begonnen daar vijftien jaar geleden met honderd eitjes, en dat zijn er nu vijfduizend," zegt Pieter Posthumus van Landschapsbeheer Drenthe.



Tijdens de Natuurwerkdag in november gaan de vrijwilligers de nieuwe broeihopen bij langs om te kijken of slangen er al gebruik van hebben gemaakt.



Gezamenlijk project

Landschapsbeheer Drenthe werkt in het project samen met Staatsbosheer en de Boermarken, bijgestaan door tientallen vrijwilligers. De projectkosten van 27.000 euro worden gefinancierd door de Provincie Drenthe en de Postcodeloterij.