Naar zeven kilometer hoogte voor positieve film over bergbeklimmen

WILHELMINAOORD/GRONINGEN - Bergbeklimmen komt bijna alleen in het nieuws als er iets misgaat. Zes bergsporters willen dat veranderen en daarom gaan ze een film maken op een berg van meer dan zeven kilometer hoog.

De expeditie duurt tot 30 juli. Zes mannen uit onder meer Drenthe en Groningen beklimmen dan Peak Lenin op de grens van Kirgizië en Tadzjikistan, 7134 meter hoog."Als bergsport in het nieuws komt, is het vaak negatief. Het gaat over ongelukken of ruzies tijdens een expeditie. Bijvoorbeeld over het laatste potje pindakaas op vijfduizend meter hoogte of wie nou op de top is geweest en wie niet", vertelt bergbeklimmer Hans Nieuwendijk uit Wilhelminaoord. Hij wil samen met de vijf andere deelnemers dat beeld veranderen.De documentaire moet volgens de Groningse cameraman en bergbeklimmer Rim Lucassen gaan over de hoe je elkaar helpt tijdens de tocht, de prachtige vergezichten die je krijgt en de problemen die je samen moet oplossen. "Bijvoorbeeld als het voor iemand iets te pittig wordt en je een rugzak over moet nemen. Of samen een moeilijk besluit moet nemen als blijkt dat je bijna bij de top bent, maar door het slechte weer of een onveilige route rechtsomkeert moet maken."Lucassen rust alle klimmers uit met een body-actioncam. Zo zit je volgens de documentairemaker in de actie en kunnen de bergsporters ook een persoonlijk verhaal vertellen tijdens het klimmen. Lucassen bedient een grote camera en een drone. "Dat kan prachtige beelden opleveren, maar het wordt een spannend experiment want er zijn verhalen bekend van expedities waar de vleugels van een drone al op vijfduizend meter onder het ijs zaten, dat vliegen onmogelijk was."Voor Nieuwendijk is het halen van de top niet een doel op zich. "Het is leuk als in ieder geval één van ons de top haalt, ik hoef dat niet te zijn." Volgens de bijna 60-jarige Wilhelminaoorder is hij fysiek niet zo sterk als de jongere klimmers, maar kan hij dat prima compenseren met zijn vele klimervaring.Mensen kunnen de expeditie naar Peak Lenin volgen via Facebook