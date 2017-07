Autohandelaar en belastingambtenaar de cel in voor fraude

Autohandelaar en belastingambtenaar de cel in voor BPM-fraude (foto: Pixabay.com)

GRONINGEN/EELDERWOLDE - Een 57-jarige autohandelaar uit Eelderwolde is voor belastingfraude veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Hij kreeg hulp van een 61-jarige belastingambtenaar uit Veendam. Die kreeg voor omkoping twee jaar cel opgelegd.

De handelaar importeerde in de periode van juli 2009 tot en met november 2013 auto’s.



BPM

De man gaf een lagere waarde op aan de belastingdienst, de zogeheten de BPM-heffing. Hij vervalste hiervoor formulieren. Hij kocht vervolgens de belastingambtenaar om die deze BPM-meldingen binnen de belastingdienst accepteerde. De rechtbank achtte omzetbelasting-, motorrijtuigenbelastingfraude en omkoping bewezen.



Vertrouwen

De rechtbank rekende de Veendammer zwaar aan dat hij als ambtenaar van de belastingdienst de autohandelaar behulpzaam is geweest bij het doen van onjuiste aangifte BPM door omkoping. Hij nam jarenlang diensten en geld aan in ruil voor het accorderen van de vervalste formulieren. Deze corruptie heeft de man vermoedelijk zo’n 10.000 tot 15.000 euro opgeleverd. De man heeft het vertrouwen van de burgers in de overheid flink aangetast.



Celstraf

De officier eiste begin juni tegen de autohandelaar een celstraf van 36 maanden en een geldboete van een ton. De rechtbank vindt een celstraf van dertig maanden voldoende en ziet geen meerwaarde in het opleggen van een geldboete.