Curator Sensor City wil biedingen voor sensornetwerk

ASSEN - Curator Jeroen Reiziger wil voor volgende week woensdag een bod hebben van de verschillende belangstellende partijen voor het sensornetwerk van het failliete Sensor City in Assen.

Het gaat volgens Reiziger om 'indicatieve biedingen'. "Ik heb de laatste weken met zo'n vijf tot tien belangstellenden contact gehad over het netwerk. Met al die partijen blijven praten, dat schiet niet op. Ik heb daarom een verkoopmemorandum rondgestuurd. Daar moeten de echte geïnteresseerden uiterlijk volgende week woensdag op reageren met een prijsindicatie, zodat ik kan zien wat ze ervoor over hebben. Dan kan ik na de zomervakantie verder", zegt Reiziger.Reiziger is inmiddels al maanden bezig met Sensor City, eerst om te zien of er nog wat te redden was, sinds het faillissement in april als curator om de zaak financieel af te wikkelen. Er is geen personeel meer van de stichting, en ook geen bedrijfspand. Het enige wat er nog resteert van het eens zo ambitieuze sensorproject in Assen is een kilometerslang meet- en regelnetwerk dat bestaat uit glasvezel, en verspreid over Assen tweehonderd meetkastjes.De parkeergarages en de verkeerslichten in Assen draaien nog altijd op dit netwerk, ondanks het faillissement van de stichting Sensor City. Dat blijft volgens curator Reiziger ook zo, totdat er een nieuwe eigenaar is. Onder de gegadigden zit ook de gemeente zelf, maar die wil het sensornetwerk alleen maar voor een 'zacht prijsje' , waardoor Reiziger meer heil ziet in andere marktpartijen "En de ene partij wil het hele netwerk, maar sommigen zijn alleen geïnteresseerd in een deel ervan. Ik wil nu uiterlijk volgende week woensdag weten wat voor bod de verschillende partijen willen doen, zodat ik verder kan. Misschien moet ik het netwerk wel in onderdelen knippen, en dan verkopen aan meerdere partijen, die dan samen eigenaar worden", zegt Reiziger.De curator zal in elk geval een zo hoog mogelijke verkoopprijs voor het netwerk willen. "En als dat betekent dat ik het in delen moet verkopen, dan doe ik dat", zegt Reiziger. Er staat namelijk nog voor twee miljoen euro aan schuld uit bij crediteuren, maar daar staat één miljoen op de bank tegenover. Dat geld is ondermeer subsidie wat later binnengekomen is voor projecten van Sensor City. Reiziger heeft inmiddels bevestigd gekregen dat die subsidie, ondanks het faillissement, niet weer teruggeëist wordt.Intussen laat Reiziger het sensornetwerk kadastraal in kaart brengen en notarieel vastleggen, met het oog op de komende verkoop. Reiziger wil niet zeggen wat de bodemprijs bij verkoop. De Stichting Sensor City stelde eerder dit jaar de waarde van het meetnetwerk vast op ruim één miljoen euro, toen ze bij de gemeente Assen aanklopte voor een lening van acht ton en daarbij het sensornetwerk als onderpand inbracht.