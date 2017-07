Bibliotheken Noordenveld en Westerveld krijgen subsidie voor vernieuwende projecten

De subsidies worden gegeven aan vernieuwende projecten (foto: Pixabay.com)

ASSEN - Biblionet Drenthe, Bibliotheek Noordenveld en Bibliotheek Westerveld krijgen elk een subsidie van 20.000 euro. Het gaat om subsidies van de Koninklijke Bibliotheek die bestemd zijn voor innovatieve projecten.

De Drentse bibliotheken krijgen een derde van het totaal beschikbare subsidiegeld.



Samen lezen

De bibliotheek Noordenveld krijgt de subsidie voor het project shared reading, waarbij mensen het gesprek aangaan en samen lezen. Het project is gericht op laaggeletterden, mensen in een sociaal isolement en mensen met een licht psychische problematiek.



Lezen is leuk

Met het project Boek en Buzz wil de bibliotheek in Westerveld jongeren ondersteunen bij het bewust kiezen van een boek voor hun leeslijst, zodat lezen leuk en gemakkelijk wordt. Jongeren uit de bovenbouw van het vmbo worden zowel op school, via social media, een website en in de bussen van QBuzz, begeleid bij het kiezen van boeken die hen aanspreken.



Biblionet Drenthe krijgt de subsidie voor een e-learningomgeving voor het trainen van vrijwilligers.