Geldautomaat Aalden keert terug in supermarkt

De gesloten geldautomaat in Aalden (foto: Steven Stegen / RTV Drenthe)

AALDEN - Inwoners van Aalden kunnen binnenkort weer geld opnemen in hun dorp. De Rabobank gaat een nieuwe geldautomaat plaatsen in de Coop-supermarkt van Gezienus Weggen. Dorpsbelangen is blij met de oplossing.





Voorzitter Hans Terbach van Dorpsbelangen Aalden is blij dat er snel een oplossing komt. "Er moeten nog wat procedures doorlopen worden, maar we zijn er van overtuigd dat dit voor iedereen een goede oplossing is."



De Rabobank sloot deze automaat zonder aankondiging vooraf vanwege veiligheidsrisico's. De Rabobank verwacht dat de nieuwe automaat over twee maanden in bedrijf komt.

Door: Steven Stegen Correctie melden