Er zit meer aardgas in de grond in het Drents Overijsselse grensgebied

EESVEEN - Olie- en gasbedrijf Vermilion doet in het Drentse Overijsselse grensgebied een nieuwe poging om aardgas te vinden. In een polder tussen Nijensleek en Eesveen staat inmiddels een boortoren.

Op deze plek is al jaren een oude put van de Nederlandse Aardolie Maatschappij. Die concessie is ooit door Vermilion over genomen. Er wordt gas gewonnen Het Canadese bedrijf heeft twee jaar geleden in Eesveen een poging gedaan om een nieuw gasveld aan te boren. Dat is mislukt. Nu doen ze een nieuwe poging. "We boren tot een diepte van twee kilometer in de richting van Wapserveen", zegt woordvoerder Fokke Jansma van Vermilion. "En we gaan er van uit dat er zo'n half miljard kuub aardgas zit. We denken zo'n tien tot twintig jaar gas te winnen."Vermilion bezit in dezelfde regio ook een gasveld in Nijensleek en Wapse. In Wapse zijn ze sinds een tijdje gas aan het winnen. Milieudefensie kwam daar tegen in opstand, omdat Vermilion ongemerkt de gaswinning opvoerde.Hoe snel er straks in Eesveen gas wordt gewonnen zal eind van het jaar blijken uit het gaswinningsplan. Dan zal ook blijken hoeveel jaar de gaswinning gaat duren.Voorlopig is het nog maar de vraag of de boorpoging slaagt. Deze week wordt begonnen met het plaatsen van de buizen. Over een week of vier is er meer duidelijk. Als er gas zit en het gas wordt naar boven gehaald, dan verwacht Vermilion dat de bodem gemiddeld een centimeter zal zakken.