'Wij bestrijden de eikenprocessierups met de grootoorvleermuis'

WAPSERVEEN - De gemeente Westerveld trekt minder geld uit voor de bestrijding van de eikenprocessierups. Het kost handenvol geld en helpen doet het niet echt, aldus de gemeente. Waar Westerveld wel op inzet, is het creëren van vijanden voor de rups.

"Wij gaan de eikenprocessierups op een natuurlijke manier bestrijden. We zijn er vorig jaar mee gestart en wij hopen een bepaald biologisch evenwicht te krijgen, waardoor de natuurlijke vijanden van de rups, zoals de koolmees of de grootoorvleermuis, voor minder eikenprocessierupsen zorgen. De rups wordt dan gewoon opgegeten", zegt de voorzitter van Boermarke Wapserveen, Ton Spijkerman.Zover is het nog niet, want de eikenprocessierups slaat toch toe. "Er zijn er zovelen. Dat is bizar. De bekende weg tussen Havelte en Frederiksoord, de Van Helomaweg, daar is bijna geen boom meer waar géén eikenprocessierups inzit."Volgens Spijkerman is de natuurlijke werkwijze een langdurig proces. "Het is een driejarig project. We gaan het monitoren en van alles inzaaien. Het zijn langdurige processen, maar zo zit de natuur in elkaar: je kunt dingen niet van vandaag op morgen veranderen."