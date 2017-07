Gepantserde zoektocht naar fosfor in Assen

ASSEN - Een gepantserde graafmachine op een ponton zoekt sinds vanmiddag naar fosfor in Het Kanaal in Assen.

Fosfor is een stof die uit zichzelf in brandt vliegt als het in aanraking komt met zuurstof in de buitenlucht. De stof werd bijna drie weken geleden onverwacht gevonden tijdens werkzaamheden aan de nieuwe vaarroute door Assen, de Blauwe As. Het Kanaal moet uitgediept worden, zodat er bootjes doorheen kunnen varen.De gemeente en de aannemer verwachten niet dat nog veel meer explosieven van de bodem worden gehaald. Helemaal zeker is dat niet. "We hadden de vondst twee weken terug ook niet verwacht", zegt Jaap Boontjes van de gemeente Assen. "Een paar jaar geleden is hier ook gebaggerd en toen zijn geen explosieven gevonden."Uit voorzorg is de omgeving afgezet met scherfwerende doeken. Het slib dat uit het water wordt gehaald, verdwijnt in een speciale bak die gevuld is met water. Op die manier kan geen zuurstof bij eventuele fosfor komen.Het fosfor in Het Kanaal komt uit explosieven die in de Tweede Wereldoorlog zijn gebruikt. "Het fosfor komt waarschijnlijk uit een Canadese granaat die je kunt vergelijken met een colablikje. Het omhulsel is compleet verdwenen in zeventig jaar tijd, waardoor nu alleen het fosfor er nog is", legt Boontjes uit.De aannemer verwacht dat het werk binnen een week klaar is, afhankelijk van wat er allemaal op de bodem gevonden wordt. Het slib uit Het Kanaal wordt uiteindelijk naar een plek bij de Blauwe Klap gebracht, waar het nader onderzocht wordt. Als het werk klaar is kan het nieuwe vaarrondje door Assen open.