Borger-Odoorn trekt portemonnee voor lening aan Hunebedcentrum

Het Hunebedcentrum wil vernieuwen. foto: Steven Stegen / RTV Drenthe

EXLOO - De gemeenteraad van Borger-Odoorn stemt in met een lening van 180.000 euro aan het Hunebedcentrum. De lening is voor de provincie een voorwaarde om een subsidie van bijna een miljoen toe te kennen.

Het Hunebedcentrum heeft een masterplan opgesteld, dat moet leiden tot modernisering en een nieuwe expositie. “Dat is hard nodig”, betoogde wethouder Albert Trip (D66). “De huidige collectie is niet meer van deze tijd. Als je die één keer hebt gezien kom je er niet terug. En dat willen we juist wel.”



Krenterig

Alle zes fracties in de raad onderschrijven het grote toeristische en economische belang van het Hunebedcentrum. De PvdA vindt de lening van 180.000 zelfs een beetje krenterig. “Ze trekken met weinig subsidie 100.000 bezoekers, dat is heel knap. Wat ons betreft zou het geen lening hoeven zijn, maar een subsidie”, aldus Marjoleine Schoevers. De VVD vindt dat geen goed signaal.



Morele plicht

Gemeentebelangen Borger-Odoorn is wat voorzichtiger. “We vinden de lening wel goed, maar het voelt ook wel een beetje als een morele verplichting”, stelde Henk Bolk van die partij. Wethouder Trip kan zich daar wel wat bij voorstellen, “maar we kunnen niet afzijdig blijven.”



De herinrichting van het Hunebedcentrum moet nog dit jaar beginnen en is over drie jaar afgerond. Vanaf dan moet de lening in maximaal tien jaar worden terug betaald.

Door: Steven Stegen