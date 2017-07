Bhv-training in een escaperoom: 'Samenwerken wordt hier zichtbaar en voelbaar'

Bhv-training in een escaperoom (foto: Robbert Oosting/RTV Drenthe)

ASSEN - Je laten opsluiten in een kamer, om er vervolgens weer uit te ontsnappen. Dat is het concept van een escaperoom. De escaperoom in het oude marechausseegebouw in Assen werd gisteren voor het eerst gebruikt bij een bedrijfshulpverlenging-training.

Interzorg en veiligheidsbedrijf Storm hebben de escaperoom in hun bhv-pakket verpakt. "De hoeveelheid mensen op locaties wordt kleiner. We hebben de veiligheid heel hoog in het vaandel, dus we hebben gezocht naar nieuwe manieren om mensen goed te ondersteunen in 'hoe doe je dat nu als er werkelijk iets gebeurt?'", zegt Elly van der Woude van Interzorg.



Samenwerken

Volgens Sjors de Beijer van Storm heeft de escaperoom als doel dat mensen beter gaan samenwerken. "Dat ze beter voorbereid zijn op hun taak als bhv'er en dat bereiken we door spelelementen, competitie en samenwerking te verwerken in de bhv-training. De escaperoom is het ultieme toetsmoment, door middel van het uitvoeren van de juiste vaardigheden en kennis die we hebben geleerd."



Zichtbaar en voelbaar

Volgens Van der Woude vinden mensen het spannend. "Het is altijd best hard werken in de zorg. Als je 's nachts met z'n drieën verantwoordelijk bent voor een locatie met honderdvijftig bewoners, dan is het goed dat je weet wat je moet doen als er iets gebeurt. Medewerkers worden gewezen op het feit dat je moet samenwerken. Dat geldt niet alleen bij een calamiteit, dat gebeurt ook onder normale omstandigheden, maar dat wordt voor hun hier heel zichtbaar en voelbaar."



Het concept wordt in het oude marechausseegebouw getest. Nu is de escaperoom alleen beschikbaar voor de Interzorg-medewerkers. De bedoeling is dat de escaperoom volgend jaar voor meer bedrijven beschikbaar wordt, laat De Beijer weten.

Door: Robbert Oosting