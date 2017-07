Boerin Agnes zit vanavond in de kever bij Toer de Loes

ASSEN - In Toer de Loes vanavond Agnes Lensing-van de Ven. Ze was tien jaar geleden de eerste boerin in het programma Boer Zoekt Vrouw.

Agnes is inmiddels getrouwd met Albert Lensing. Hun eerste afspraakje was een jongerendag van de voederleverancier. Ze hebben samen twee kinderen.De boerin heeft het melkveebedrijf van haar ouders in Gasselternijveen overgenomen. "Het mooiste plekje van Drenthe", zoals ze zelf zegt.In Toer de Loes vertelt Van de Ven onder meer over haar zorgen als boer. Ze liet een hypermoderne stal bouwen, maar heeft ook te maken met lage melkprijzen en de regelgeving van tegenwoordig. Ook legt ze uit waarom ze bang is dat ze over een paar jaar misschien geen boer meer is.Toer de Loes wordt vanavond om 17.13 uitgezonden. Het programma wordt de hele avond herhaald. Eerst om 17.43 en 18.31. Daarna twee keer per uur. Kijk voor het hele uitzendschema in onze tv-gids