De Wolden is op zoek naar een spraakmakend evenement

Het moet een grote publiekstrekker worden (foto: ANP / Robin Utrecht)

ZUIDWOLDE - Wat voor evenement het moet worden, dat weet nog niemand op het gemeentehuis in De Wolden. Maar het moet in elk geval groot en spraakmakend zijn. En dan mag het van alles zijn, cultureel, sportief of wat anders. "We laten ons graag verrassen", zegt wethouder Jan ten Kate.

Voor het evenement stelt de gemeente 100.000 euro beschikbaar. Dat geld is uitdrukkelijk niet bedoeld voor de organisatie. Wel kan het bijvoorbeeld gebruikt worden voor het houden van een haalbaarheidsonderzoek of om acquisitie te plegen voor een evenement.



Urgentie voelen

Het evenement moet een grote publiekstrekker worden, zoals theatervoorstelling Het Pauperparadijs in Veenhuizen dat is. Wethouder Ten Kate: "Het moet een evenement zijn waardoor mensen de urgentie gaan voelen om naar Drenthe te komen. Omliggende gemeenten zullen er ook van profiteren."



De partijen in de gemeenteraad zijn het nog oneens over de precieze omschrijving van de voorwaarden waar het evenement aan moet voldoen om de subsidie te krijgen. Zo gaan er stemmen op om aanvragen van organisaties die al in De Wolden actief zijn voorrang te verlenen.



EK of WK

Ten Kate ziet een voorbeeld in de organisatie van het Junioren EK door CH De Wolden volgend jaar. "Ik denk wel dat we iets moeten zoeken dat dicht bij onze gemeente ligt, maar daar gaan we het nog over hebben. Ik denk ook dat het goed is om eens met de provincie in overleg gaan."



Creativiteit

Bang overspoeld te raken door allerlei mensen en organisaties die een gouden kans zien nu er subsidie beschikbaar is voor een evenement beschikbaar, is Ten Kate niet: "Ik hoop het, want dan komt pas de creativiteit naar boven."

Door: Hielke Meijer