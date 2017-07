Drenten in de Tour: ' 'Het is een spraakmakende Tourweek'

GIETERVEEN - Week één van de Tour de France zit er bijna op. De afgelopen zes dagen is er hard gereden, zijn er veel kilometers gemaakt en is er al veel gebeurd. Net als voorgaande jaren volgt RTV Drenthe een aantal Drenten in de Tour.

De renners in de Tour de France rijden vandaag de zevende etappe. Deze, opnieuw lange etappe, begint in Troyes en eindigt na 213,5 kilometer in Nuits-Saint-Georges.Wie hier ook graag had gefietst is Berden de Vries uit Gieterveen. Hij rijdt bij Team Roompot, een team uit de subtop. Meedoen kan alleen met een wildcard. "Vorig jaar waren we wel dichtbij de Giro. We moeten een wildcard krijgen om überhaupt aan de start te mogen staan. Die hebben we niet gekregen, dus geen grote ronde voor ons".En dat betekent de Tour voor de tv beleven. "Ik probeer altijd het laatste uur te kijken. Die lange optocht vind ik zelf ook niet zoveel aan. Ik volg het natuurlijk wel." En de afgelopen week gebeurde er al veel. "De eerste week gelijk met de uitsluiting van Sagan, aankomst op de berg van Aru die wint. Valpartijen in de proloog."Morgen staat renner Berden de Vries uit Gieterveen weer zelf op de pedalen in België.