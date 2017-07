Maximaal twee kamers in nieuwe B&B's in Borger-Odoorn

EXLOO - Nieuwe bed and breakfasts in Borger-Odoorn mogen nog maar twee kamers hebben met maximaal zes slaapplaatsen. Dat heeft de gemeenteraad gisteravond besloten.

Koninklijke Horeca Nederland had bij de gemeente aangedrongen op strengere regels, omdat horecabedrijven in toenemende mate concurrentie zeggen te ondervinden. Het college van B en W stelde voor om een onderscheid te maken tussen B&B’s in het zandgebied en in het veengebied. Maar daar wil de raad niet aan.Gemeentebelangen kreeg alle fracties mee om voor de hele gemeente dezelfde regels voor B&B’s te hanteren. Volgens wethouder Albert Trip zijn er de laatste tijd flink wat aanvragen ingediend voor grotere B&B’s. “Dat vinden we een ongewenste ontwikkeling. Ik denk dat Koninklijke Horeca Nederland wel blij zal zijn met dit besluit.” De gemeente heeft binnenkort nog een gesprek met met de belangenvereniging.