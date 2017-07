'Natuur en cultuur: een magisch mooie combinatie'

SCHIPBORG - Het is nog rustig op het terrein van FestiValderAa. Tot 01.00 uur vannacht werd er nog opgebouwd, maar alles staat inmiddels klaar. Het 3-daagse festival begint vandaag.

Henk Jongbloed van de organisatie vertelt wat de bedoeling is: "Een eiland in Drenthe, waar theater is, en ook theater op locatie. We maken gebruik van prachtige locaties in het Nationaal Park Drentsche Aa."De natuur is de basis. "In de natuur proberen we cultuur te brengen. Een magisch mooie combinatie. Het versterkt elkaar."Over die natuur is ook het een en ander te doen. Dinsdag ligt er een zaak tegen het festival bij de Raad van State. Een bewoonster van Schipborg vindt dat de vergunning vorig jaar onterecht is verstrekt en dat het festival het gebied vorig jaar niet had mogen gebruiken."Dit is een Natura2000 terrein", zegt Jongbloed. "Een onderdeel daarvan is een habitat dat extra beschermd gebied is. Maar dit is vooral op papier zo, in werkelijkheid vind je dat niet terug. Ecologen hebben zich hier over gebogen en geconstateerd dat hier geen natuurwaarden aanwezig zijn die van groot belang zijn. Dat stuk habitat hebben we vorig jaar, en ook dit jaar wel weer afgedekt met vlonders."Het is de vierde editie van het festival. Bekijk hier wie er tijdens het festival optreden.