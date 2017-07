Stelling: Prima dat burgers de grens beveiligen

De Koninklijke Marechaussee zet tijdens de zomerdrukte op Schiphol burgers in bij de paspoortcontrole. Ze krijgen een stoomcursus van zes weken en mogen dan aan de slag als grensbewaker. In uniform, maar zonder wapen.

Levensgevaarlijk, vindt de vakbond voor marechaussees. Volgens de bond is grensbewaking een vak dat niet in zes weken is te leren. De normale opleiding duurt een jaar. Een grensbewaker moet verdachte situaties herkennen en daar heb je ervaring voor nodig. En ongewapend begin je niks tegen mogelijke terroristen.Extra inzet is nodig om de lange wachtrijen tegen te gaan. De luchthaven krijgt naast de burgers ook hulp van vijftig mensen van de Dienst Justitiële Inrichtingen, zij werken normaal gesproken in de gevangenis.Bent u het eens met de kritiek van de vakbond? Of vindt u het goed dat burgers in tijden van topdrukte bijspringen als grensbewaker op Schiphol?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 uur en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op Facebook.com/RTVDrenthe en laat uw reactie achter.Gisteren vroegen we u of u voor een behandeling liever op een wachtlijst staat, of snel wordt geholpen in een ander ziekenhuis. Bijna 78 procent kiest voor een ander ziekenhuis. Iets meer dan 22 procent wil op de wachtlijst van het eigen ziekenhuis. In totaal brachteb 1.003 mensen een stem uit.