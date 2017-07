Fietsen over het eerste 'houten' fietspad van de wereld kan in Emmen

EMMEN - Een wereldprimeur in Emmen. Vanaf vandaag kunnen fietsers daar rijden over een houten fietspad.

Bouke Arends, wethouder van de gemeente Emmen en gedeputeerde Henk Brink fietsten als eerste over het zestig meter lange fietspad dat van de Visserhoek tot aan de Dordsestraat loopt.Normaal wordt een fietspad gemaakt van asfalt en beton. Dit fietspad is gemaakt van biocomposiet. Dat zijn houtvezels die bij elkaar worden gehouden door een bindmiddel. En is even sterk als asfalt.Daan van Rooijen van de Stenden Hogeschool in Emmen test het fietspad "We kijken of het niet gaat ombuigen. Of het materiaal tegen alle weeromstandigheden kan, bijvoorbeeld tegen ijzel. En of het sterk genoeg is om een zoutwagen overheen te laten rijden."Het fietspad is verdeeld in vier stukken. Ieder stuk bestaat uit een andere samenstelling van het biocomposiet en heeft een andere toplaag. De test duurt twee jaar.Vlakbij het traject wordt er ook getest met led-verlichting. Met slimme sensoren kan de lichtkleur en de sterkte van het licht geregeld worden.