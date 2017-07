Assen wijst claim af van gesloten café The Saloon

ASSEN - De gemeente Assen wijst de schadeclaim af van het inmiddels gesloten westerncafé The Saloon.

Eigenaresse Tamara Siekmans legde in maart een claim bij de gemeente neer van 140.000 euro voor alle imagoschade die The Saloon de afgelopen jaren zou hebben geleden door allerlei negatieve berichtgeving. Ook eiste ze rectificatie van alle berichtgeving in de media.Het westerncafé kwam in 2013 in het nieuws door vermeende criminele activiteiten, waarop de gemeente het café sloot. Later trad de gemeente op tegen herhaaldelijke geluidsoverlast. Volgens Siekmans heeft alle negatieve publiciteit geleid tot pesterijen en bedreigingen, met ook forse omzetschade tot gevolg.Maar de gemeente, zo meldt een woordvoerder, voelt zich niet verantwoordelijk voor berichtgeving in de media over The Saloon en wijst daarom de aansprakelijkheid af. "Wij hebben in brieven aan de gemeenteraad, als het ging om The Saloon, zakelijke bewoordingen gekozen en niet actief gecommuniceerd over de zaak. Wij worden beticht van het verspreiden van onwaarheden, maar die komen niet van de zijde van de gemeente. Derhalve zijn we ook niet aansprakelijk voor omzetderving, zoals namens The Saloon wordt gesteld", aldus een woordvoerder.Verder stelt de gemeente dat het bedrag van 140.000 euro dat wordt geclaimd, 'verder niet onderbouwd of ondersteund wordt door relevante documentatie'. Ook verwijst de woordvoerder naar allerlei juridische procedures die zijn gevoerd; "Belangrijke conclusie daarvan is dat de gemeente correct en zorgvuldig heeft gehandeld."The Saloon in Assen kwam in 2013 voor het eerst negatief in het nieuws vanwege misstanden binnen de Asser horeca. Er zouden in het westerncafé plannen zijn beraamd, om bij twee concurrerende cafés de boel kort en klein te laten slaan. Daarop werd The Saloon maandenlang gesloten door de gemeente.Pas vorig jaar is de verdachte van deze intimidatie-actie door de rechtbank vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs . Maar volgens Saloon-baas Siekmans is het café alle negatieve publiciteit over deze kwestie niet meer te boven gekomen. En daar kwamen de procedures van omwonenden over geluidsoverlast, en de pesterijen en bedreigingen, overheen. Eerder dit jaar sloot ze definitief de deur van The Saloon, moegestreden na alle gebeurtenissen.Siekmans zelf is niet bereikbaar voor commentaar op de afwijzing van de schadeclaim. Haar advocaat Karin Faber laat weten dat er zeker vervolgstappen komen. "Ik moet nog in overleg met mijn cliënt, maar er komt op korte termijn een reactie richting de gemeente." Volgens Faber is dat een dagvaarding voor een civiele procedure, waarbij The Saloon de claim voorlegt aan de rechter.Volgens de advocate zijn door de gemeente destijds, rond de vermeende bedreigingszaak in 2013, wel degelijk concrete uitlatingen gedaan in de pers, waardoor The Saloon er negatief op kwam te staan. "Daardoor is echte schade ontstaan, en dat is de gemeente aan te rekenen", aldus de advocate. "Het is daarom onterecht dat de gemeente Assen het café zelf verantwoordelijk stelt voor wat er gebeurd is. Zeker nadat er in die zaak vrijspraak volgde van de verdachten", besluit Faber.