Run op basisschool Oostermoer in Gieterveen

De basisschool in Gieterveen (foto: Google streetview)

GIETERVEEN - Basisschool Oostermoer in Gieterveen krijgt er na de vakantie 13 en mogelijk zelfs 21 kinderen bij. De kinderen komen uit Stadskanaal, waar onderwijsgroep Opron een school sluit.

De ouders zijn daar zo boos over dat ze weigeren hun kinderen in te schrijven bij de andere school van Opron in Stadskanaal.



Een hele kluif

Op basisschool Oostermoer zitten nu honderd leerlingen. Door de toestroom uit Stadskanaal stijgt het aantal leerlingen met 20 procent. "Dat is een hele kluif", vertelt directeur Gerard Vogelvanger. "Dat betekent dat een op de vijf leerlingen nieuw is, en dat dat elke groep vier of vijf nieuwe leerlingen krijgt."



"Bovendien zijn wij een Dalton school en dat is de school in Stadskanaal niet. Dus dat vergt ook een behoorlijke aanpassing", aldus Vogelvanger.



Doorwerken in de vakantie

De komst van de leerlingen betekent ook dat leerkrachten moeten doorwerken in de vakantie. "Normaal hebben we de klassenindeling begin juli klaar, zodat we de ouders op tijd kunnen inlichten. Maar dat lukt nu niet, want we weten nog niet waar we aan toe zijn. Dus dat zal in de eerste week van de vakantie moeten", zegt Vogevanger.



Helemaal zeker dat alle kinderen naar Gieterveen komen is het nog niet. Er bestaat nog een kleine kans dat de school in Stadskanaal open blijft.