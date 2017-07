Onderzoek naar extra functies Wessels Boerhal

Zuidwolde - De gemeenteraad van De Wolden stelt het besluit over nieuwbouw of renovatie van de verouderde Wessels Boerhal uit. De raad wil unaniem dat er eerst een onderzoek komt naar een toekomst als multifunctionele accommodatie.

De Wessels Boerhal is 42 jaar oud. De gymzaal er naast zelfs 62 jaar. Renovatie of complete nieuwbouw kost 2,3 tot 4,6 miljoen euro. GemeenteBelangen stelde eerder voor om te kijken of er in de plannen ruimte is voor de bouw van een klein theater.Alle partijen scharen zich nu achter een aanpassing van het voorstel waarbij behalve een theatervoorziening meer functies worden meegenomen. Het college moet bijvoorbeeld onderzoeken of er samenwerking met de naastgelegen tennishal en met welzijns- en ontmoetingscentrum De Boerhoorn mogelijk is.Volgens de raad is de exploitatie van de verschillende voorzieningen veel voordeliger bij samenwerking. Ook denkt het tot een beter beheer te kunnen komen en een voordeliger energiegebruik.Maar eerst komt er een onderzoek naar draagvlak in Zuidwolde. In november van dit jaar moet dan een plan op tafel komen, die met de wensen van toekomstige gebruikers rekening houdt.