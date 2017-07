FC Emmen en ACV spelen vanavond eerste oefenduel

ACV oefent vanavond op eigen veld tegen FC Volendam

VOETBAL - FC Emmen en ACV komen vanavond voor het eerst in actie. De enige profclub van Drenthe trapt de voorbereiding op het nieuwe seizoen af tegen buurman vv Emmen, terwijl de beste amateurclub van Drenthe het opneemt tegen Jupiler Leagueclub FC Volendam.

vv Emmen - FC Emmen begint om 19.00 uur en ACV - FC Volendam om 19.30 uur.



vv Emmen - FC Emmen

De wedstrijd tussen de moedervereniging en de profclub staat voor de thuisclub in het teken van afscheid nemen. Zo wordt trainer Nico Haak, die drie seizoenen werkzaam was bij vv Emmen, uitgezwaaid en datzelfde geldt voor een aantal spelers. Voor FC Emmen is het de eerste wedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Trainer Dick Lukkien zal in het duel twee elftallen laten spelen, keurig verdeeld over beide helften.



ACV - FC Volendam

ACV, de kersverse derde divisionist, is al twee weken in training en ontmoet vanavond Jupiler Leagueclub FC Volendam. De oranjehemden werden vorig jaar 6e in de Jupiler League, maar wisten via de play-offs niet te promoveren. ACV telt dit seizoen zeven nieuwelingen van buitenaf en enkele jeugdspelers die de stap naar de selectie hebben gemaakt.

Door: Niels Dijkhuizen