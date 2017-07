Srebrenica-tentoonstelling trekt 20.000 bezoekers

Een deel van de expositie (foto: Herinneringscentrum Kamp Westerbork)

SREBRENICA - De expositie over de val van de enclave Srebrenica in het Potocari Memorial Centre in Bosnië heeft de eerste 4 maanden 20.000 bezoekers getrokken.





De moslimenclave Srebrenica werd beschermd door soldaten van Dutchbat, dat was gelegerd in Assen. Maar zij konden niet voorkomen dat 8.300 moslimmannen werden weggevoerd en vermoord.



De tentoonstelling omvat foto's, video's, documenten en persoonlijke herinneringen.



