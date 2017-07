Hoofdofficier Jan Eland vertrekt naar Limburg

GRONINGEN - Jan Eland wordt hoofdofficier van het Openbaar Ministerie in Limburg.

Vorige week werd duidelijk dat Eland zou vertrekken uit Noord-Nederland. Toen was nog niet bekend op welke plek hij zou gaan werken.Eland is sinds maart 2011 hoofdofficier in Drenthe, Groningen en Friesland. Zijn benoeming in Limburg gaat in op 1 september.