Gewonde bij ongeluk op A28 bij Eelde: rijstrook dicht

(foto: Van Oost Media) In de file ontstond opnieuw een ongeluk (foto: Persbureau Meter)

EELDE - Op de A28 bij Eelde, in de richting van Groningen, is vanmiddag een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht.

Een auto knalde door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail. Een persoon is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.



Door het ongeluk staat er richting Groningen een file van twee kilometer. De politie meldt dat er in de file ook een aanrijding is gebeurd.